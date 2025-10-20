«Последние недели прибавили уверенности». Янник Синнер оценил сезон 2025 года

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил сезон-2025, отметив, что последние игровые недели добавили ему уверенности в своих силах.

«Оцениваю свой сезон очень высоко — выиграл два турнира «Большого шлема», вышел в финал ещё двух крупнейших соревнований и недавно победил в Пекине. Последние недели сильно прибавили уверенности, что для меня самое важное — ментальная сторона находится в правильном состоянии, в правильном месте. Очень счастлив и благодарен за это. Сейчас я чувствую себя отлично», – приводит слова Синнера пресс-служба АТР-тура.

24-летний Синнер в 2025 году одержал победу на двух турнирах серии «Большого шлема» – Australian Open и Уимблдоне, вышел в финалы на «Ролан Гаррос» и US Open, а также завоевал титул на турнире АТР-500 в Пекине.