«Надеюсь, что всё наладится, вернусь в форму». Зверев — о проблемах со спиной

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев надеется, что в оставшейся части сезона он сможет показывать хороший теннис после проблем со спиной.

«Инъекции работают, уже сделал вторую. У меня было много проблем, после «Мастерса» в Шанхае я всего на один день прилетел в Гамбург, чтобы сделать вторую инъекцию. Однако когда ситуация в одной области улучшается, вдруг становится хуже в другой. Надеюсь, что всё наладится, вернусь в форму и буду хорошо играть в теннис. На этой неделе хорошо тренировался в Саудовской Аравии, сейчас идут турниры, которые мне очень нравятся — в помещении, такие как Вена и Париж, где я выиграл в прошлом году. Думаю, там снова смогу хорошо играть», — приводит слова Зверева Punto de Break.