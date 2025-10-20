Даниил Медведев рассказал, каких футболистов он считает лучшими в мире

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, кого из футболистов он считает лучшими на данный момент.

– Ты такой разносторонний, назови лучших футболистов мира.

– Да, я люблю спорт. С этого года начал следить за бейсболом, мне очень нравится. Но ладно, раз футболисты на данный момент… Мбаппе забивает уже 11 матчей подряд, Холанд забивает в каждом туре, Дембеле просто за прошлый год можно, даже если он сейчас травмирован. Уже трое. Нойер, потому что это мой любимый игрок. И остался один, какой-нибудь такой необычный… Ямаль хорош, а если выбирать необычного… Из «Баварии», например, Гарри Кейн. Всё, вот нормально, – сказал Медведев в интервью «Больше!».