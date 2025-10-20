Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Таллон Грикспор, результат матча 20 октября, счёт 1:2, 1-й круг турнира в Вене

Карен Хачанов проиграл Таллону Грикспору на старте турнира ATP-500 в Вене
Комментарии

13-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). На старте соревнований он проиграл представителю Нидерландов Таллону Грикспору (28-й в рейтинге) со счётом 3:6, 7:5, 4:6.

Вена. 1-й круг
20 октября 2025, понедельник. 21:20 МСК
Карен Хачанов
13
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Таллон Грикспор
28
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. В её рамках Хачанов 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Грикспора девять эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Грикспор поспорит с американцем Брэндоном Накашимой.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
Материалы по теме
Фото: Потапова пришла на матч Грикспора с Хачановым в первом круге турнира в Вене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android