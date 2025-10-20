Карен Хачанов потерпел пятое поражение подряд
Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Пекине в одиночном разряде, 13-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд. В первом круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) он проиграл представителю Нидерландов Таллону Грикспору (28-й в рейтинге) со счётом 3:6, 7:5, 4:6.
Вена. 1-й круг
20 октября 2025, понедельник. 21:20 МСК
13
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|4
|
|5
|6
28
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Хачанов не сумел защитить прошлогодний финал и по итогам турнира покинет топ-15. Тогда в решающем матче Карен уступил британцу Джеку Дрейперу (4:6, 5:7).
Для Грикспора победа нал россиянином стала 17-й над игроком топ-20 в карьере и пятой в этом сезоне. За выход в четвертьфинал соревнований Таллон поспорит с американцем Брэндоном Накашимой.
