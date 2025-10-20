Карен Хачанов потерпел пятое поражение подряд

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Пекине в одиночном разряде, 13-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд. В первом круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) он проиграл представителю Нидерландов Таллону Грикспору (28-й в рейтинге) со счётом 3:6, 7:5, 4:6.

Хачанов не сумел защитить прошлогодний финал и по итогам турнира покинет топ-15. Тогда в решающем матче Карен уступил британцу Джеку Дрейперу (4:6, 5:7).

Для Грикспора победа нал россиянином стала 17-й над игроком топ-20 в карьере и пятой в этом сезоне. За выход в четвертьфинал соревнований Таллон поспорит с американцем Брэндоном Накашимой.