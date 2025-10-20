Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Чувствую себя прекрасно». Медведев — о физическом состоянии после победы в Алма-Ате

«Чувствую себя прекрасно». Медведев — о физическом состоянии после победы в Алма-Ате
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём самочувствии после турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финале соревнований Медведев обыграл француза Корентена Муте со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

– На турнире в Алма-Ате Карен тренировался с тобой, ты немножко жаловался на здоровье, на спину. Как себя чувствуешь сейчас, как твоя спина?
– Сейчас чувствую себя отлично. Я ещё за день до Карена тренировался с Михельсеном, вот с ним я поиграл 20 минут и не мог ходить после этого.

У меня было такое же в Майами, там я просто не мог двигаться и проиграл Мунару. С Уолтоном, если посмотреть, близкий первый сет был. Когда он по сторонам играл, особенно под лево, мне было тяжело, но повезло. Хорошо, что была высота и быстрые корты, поэтому за счёт подачи вывез первый сет. Потом меня чуть-чуть отпустило, но сейчас чувствую себя отлично. Начиная с полуфинала, вообще ничего не беспокоило. Поэтому чувствую себя прекрасно, – сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
«Вернулся в число победителей». Бурная реакция на титул Медведева спустя 882 дня
«Вернулся в число победителей». Бурная реакция на титул Медведева спустя 882 дня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android