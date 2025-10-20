«Чувствую себя прекрасно». Медведев — о физическом состоянии после победы в Алма-Ате

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём самочувствии после турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финале соревнований Медведев обыграл француза Корентена Муте со счётом 7:5, 4:6, 6:3.
– На турнире в Алма-Ате Карен тренировался с тобой, ты немножко жаловался на здоровье, на спину. Как себя чувствуешь сейчас, как твоя спина?
– Сейчас чувствую себя отлично. Я ещё за день до Карена тренировался с Михельсеном, вот с ним я поиграл 20 минут и не мог ходить после этого.
У меня было такое же в Майами, там я просто не мог двигаться и проиграл Мунару. С Уолтоном, если посмотреть, близкий первый сет был. Когда он по сторонам играл, особенно под лево, мне было тяжело, но повезло. Хорошо, что была высота и быстрые корты, поэтому за счёт подачи вывез первый сет. Потом меня чуть-чуть отпустило, но сейчас чувствую себя отлично. Начиная с полуфинала, вообще ничего не беспокоило. Поэтому чувствую себя прекрасно, – сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».
