Турнир ATP-500 в Вене: результаты игрового дня 20 октября

В понедельник, 20 октября, состоялись матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований в столице Австрии.

Теннис. ATP-500, Вена. Первый круг. Результаты 20 октября:

  • Лучано Дардери (Италия) — Брэндон Накашима (США) — 2:6, 5:7;
  • Алехандро Табило (Чили, LD) — Александр Бублик (Казахстан, 8) — 4:6, 4:6;
  • Александр Ковачевич (США, Q) — Маттео Арнальди (Италия, Q) — 5:7, 4:6;
  • Алекс де Минор (Австралия, 3) — Юрий Родионов (Австрия, WC) — 6:4, 6:1;
  • Карен Хачанов (Россия, 5) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 3:6, 7:5, 4:6.

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл Хачанова.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
