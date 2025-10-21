Скидки
Теннис

Турнир АТР-500 в Базеле, 2025 год: результаты матчей 20 октября

Вчера, 20 октября, стартовал розыгрыш основной сетки турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня турнира.

Теннис. Турнир АТР-500 в Базеле. 1-й круг:

  • Дженсон Бруксби (США, SR) – Александр Мюллер (Франция) – 6:4, 6:3;
  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 8) – Лоренцо Сонего (Италия) – 7:6 (7:2), 6:4;
  • Хауме Мунар (Испания) – Реми Бертола (Швейцария, Q) – 6:2, 6:4;
  • Якуб Меншик (Польша, 7) – Анри Берне (Швейцария, WC) – 7:6 (7:1), 6:7 (7:9), 6:3.

Турнир в Базеле проходит с 20 по 26 октября. Действующим победителем соревнований является француз Джованни Мпетчи-Перрикар.

Сетка турнира в Базеле
Календарь турнира в Базеле
