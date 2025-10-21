Карен Хачанов опустится минимум на одну строчку в рейтинге ATP
13-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог защитить очки за прошлогодний финал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В лайв-рейтинге его уже обошёл чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев, но Карен может опуститься ещё ниже.
Вена. 1-й круг
20 октября 2025, понедельник. 21:20 МСК
13
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|4
|
|5
|6
28
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Первой ракеткой России теперь могут стать Медведев или Андрей Рублёв. Причём Рублёву для этого нужно завоевать титул в Вене.
На старте соревнований в Вене Хачанов проиграл Таллону Грикспору из Нидерландов со счётом 3:6, 7:5, 4:6. Россиянин потерпел пятое поражение подряд. Для Грикспора победа нал россиянином стала 17-й над игроком топ-20 в карьере и пятой в этом сезоне.
