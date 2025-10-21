Скидки
Карен Хачанов опустится минимум на одну строчку в рейтинге ATP

Карен Хачанов опустится минимум на одну строчку в рейтинге ATP
Комментарии

13-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог защитить очки за прошлогодний финал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В лайв-рейтинге его уже обошёл чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев, но Карен может опуститься ещё ниже.

Вена. 1-й круг
20 октября 2025, понедельник. 21:20 МСК
Карен Хачанов
13
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Таллон Грикспор
28
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Первой ракеткой России теперь могут стать Медведев или Андрей Рублёв. Причём Рублёву для этого нужно завоевать титул в Вене.

На старте соревнований в Вене Хачанов проиграл Таллону Грикспору из Нидерландов со счётом 3:6, 7:5, 4:6. Россиянин потерпел пятое поражение подряд. Для Грикспора победа нал россиянином стала 17-й над игроком топ-20 в карьере и пятой в этом сезоне.

Что с Хачановым? Разбил ракетку и отдал 5-й матч подряд — Медведев обойдёт его в рейтинге
Что с Хачановым? Разбил ракетку и отдал 5-й матч подряд — Медведев обойдёт его в рейтинге
