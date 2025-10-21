Карен Хачанов опустится минимум на одну строчку в рейтинге ATP

13-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог защитить очки за прошлогодний финал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В лайв-рейтинге его уже обошёл чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев, но Карен может опуститься ещё ниже.

Первой ракеткой России теперь могут стать Медведев или Андрей Рублёв. Причём Рублёву для этого нужно завоевать титул в Вене.

На старте соревнований в Вене Хачанов проиграл Таллону Грикспору из Нидерландов со счётом 3:6, 7:5, 4:6. Россиянин потерпел пятое поражение подряд. Для Грикспора победа нал россиянином стала 17-й над игроком топ-20 в карьере и пятой в этом сезоне.