Медведев рассказал, на какой стадии турнира в Алма-Ате начал задумываться о титуле

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, в какой момент турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан) он начал задумываться о победе в соревнованиях. В финальном матче Медведев обыграл француза Корентена Муте со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

– Скажи, был ли во время турнира в Казахстане такой момент, когда ты подумал, что можешь одержать победу на соревнованиях? И был ли вообще момент, когда такая мысль появилась?
– Тут двоякий вопрос. Потому что, с одной стороны, хочется ответить, когда выиграл матчбол (улыбается). Потому что титула не было давно, долго к этому шёл.

С другой стороны, на каждом турнире, в котором принимаю участие, так думаю. Может быть, не с первого круга, но когда хотя бы [находишься] в полуфинале, то уже думаешь про титул, это нормально. Осталось четыре игрока, осталось победить двоих. Особенно, если нет Синнера или Алькараса, ещё больше можно об этом задумываться. Поэтому такие мысли были и в Пекине, и в Шанхае, но рад, что в Алма-Ате они реализовались, – сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».

