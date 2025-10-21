Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-500 в Токио, 2025 год: расписание матчей 21 октября

Сегодня, 21 октября, в Токио (Япония) продолжится женский турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго игрового дня.

Теннис. WTA-500 в Токио (Япония), Первый круг. Расписание встреч на 21 октября (время московское):

4:30. Диана Шнайдер (Россия, 7) – Даяна Ястремская (Украина);

(Россия, 7) – Даяна Ястремская (Украина); 4:30. Лейла Фернандес (Канада) – Мария Саккари (Греция, Q);

6:00. Виктория Мбоко (Канада, 9) – Бьянка Андрееску (Канада, WC);

6:00. Алина Чараева (Россия, Q) – Жаклин Кристиан (Румыния, LD);

(Россия, Q) – Жаклин Кристиан (Румыния, LD); 7:30. Вакана Сонобэ (Япония, WC) – Никола Бартунькова (Чехия, WC);

11:00. Моюка Утидзима (Япония, WC) – Софья Кенин (США).

Турнир в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн. Действующей победительницей соревнований является китаянка Чжэн Циньвэнь.