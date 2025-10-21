Медведев — о работе с новыми тренерами: какие-то мелкие детали надо улучшать

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением, какие моменты в его игре изменились с приходом новых тренеров – шведа Томаса Юханссона и австралийца Рохана Гецке.

– Ты уже месяц с новой командой. Потрясающие результаты. Расскажи, что сейчас меняешь в игре? Над чем работаешь и какие основные изменения ты видишь?

– Я изначально, когда общался с разными людьми, искал тех, кто, скажем так, смотрит на теннис немножко как я и понимает, что поменять полностью мою игру невозможно. Это и не нужно, потому что я долгое время стоял в топ-10, был первым номером в мире и всё такое.

Но, понятное дело, какие-то мелкие детали улучшать надо. То есть, скажем так, базу оставлять ту же самую, но менять какие-то мелкие детали. В принципе, Томас и Рохан это и стараются делать, поэтому нет такого удара или чего-то в моей игре, что прям поменялось.

Просто они мне подсказали какие-то мелкие вещи, которые помогли, может быть. Будь то на подаче, или даже на приёме в какие-то моменты, или при игре с лёта. Просто поменялась энергетика, вернул уверенность в себе, и это самое главное, за счёт этого уже пришли какие-то удары. Скажем там, и с лёта играть, и подачу я это всё делать всегда умел, но для этого нужна была уверенность, – сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».