«Очень нужный девчачий день с моей лучшей подругой». Соболенко — о встрече с Бадосой

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о встрече со своей подругой, испанской теннисисткой Паулой Бадосой и поделилась новыми фото из Дубая.

Фото: Из социальных сетей Арины Соболенко

«Очень нужный девчачий день с моей лучшей подругой», — подписала фото Соболенко.

«Люблю тебя!!!!!!» — ответила Бадоса.

Ранее Паула снялась с турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) из-за травмы. До этого испанская теннисистка не смогла продолжить матч третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Соболенко выступит на Итоговом чемпионате WTA, который пройдёт 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).