Медведев рассказал, насколько велик разрыв между ним и игрой Синнера и Алькараса

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, насколько велик разрыв между ним и лидерами АТР-тура испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером.

– Ты как то бросил такую фразу, что против Синнера и Алькараса всё труднее и труднее играть, уже почти невозможно. Вот если от сейчас отталкиваться, честно, разрыв между тобой и вот этими двумя, он в каком состоянии? Увеличивается, сокращается или какой он?

– Проблема в том, что я в этом году с ними не играл, потому что играл я плохо и до их стадии не доходил. Они тогда играли круто и часто меня обыгрывали. Обыгрывают в принципе почти всех, поэтому разрыв большой. Но в одном конкретном теннисном матче произойти может всегда все что угодно. В Шанхае было жарко, Синнера свело. Надеяться на разные вещи можно. А насчёт себя, если я продолжу играть лучше и лучше, как делаю это сейчас, то разрыв этот будет сокращаться не потому что они играют хуже, а потому что я играю лучше. Поэтому этим буду стараться заниматься, – сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».