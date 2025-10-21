Диана Шнайдер разгромила Даяну Ястремскую и вышла во второй круг «пятисотника» в Токио
В ночь с 20 на 21 октября мск в столице Японии Токио завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-500, в котором встретились 19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер (седьмой посев) и 28-я в мировом рейтинге украинка Даяна Ястремская. Встреча закончилась победой Шнайдер в двух партиях — 6:3, 6:1.
Токио (ж). 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 04:45 МСК
19
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
28
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Шнайдер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. Ястремская выполнила один эйс при трёх двойных ошибках и выиграла два брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.
Во втором круге турнира в Токио Диана Шнайдер сыграет с 38-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской.
