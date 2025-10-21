Скидки
Теннис

Диана Шнайдер — Даяна Ястремская, результат матча 21 октября, счёт 2:0, 1-й круг WTA-500 в Токио

Диана Шнайдер разгромила Даяну Ястремскую и вышла во второй круг «пятисотника» в Токио
Комментарии

В ночь с 20 на 21 октября мск в столице Японии Токио завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-500, в котором встретились 19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер (седьмой посев) и 28-я в мировом рейтинге украинка Даяна Ястремская. Встреча закончилась победой Шнайдер в двух партиях — 6:3, 6:1.

Токио (ж). 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 04:45 МСК
Диана Шнайдер
19
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Даяна Ястремская
28
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Шнайдер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. Ястремская выполнила один эйс при трёх двойных ошибках и выиграла два брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

Во втором круге турнира в Токио Диана Шнайдер сыграет с 38-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской.


