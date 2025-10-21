Скидки
Лейла Фернандес — Мария Саккари, результат матча 21 октября, счёт 2:0, 1-й круг WTA-500 в Токио

Определилась соперница Елены Рыбакиной во втором круге турнира ATP-500 в Токио
В ночь с 20 на 21 октября мск в столице Японии Токио завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-500, в котором встретились 22-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес и 54-я в мировом рейтинге Мария Саккари из Греции. Встреча закончилась победой Фернандес в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:4.

Токио (ж). 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 04:40 МСК
Лейла Фернандес
22
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Мария Саккари
54
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Фернандес дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Саккари выполнила один эйс при отсутствии двойных ошибок и выиграла 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных за матч.

Во втором круге турнира в Токио Лейла Фернандес сыграет с седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан (второй посев).

Календарь турнира WTA-500 в Токио
Сетка турнира WTA-500 в Токио
