Определилась соперница Елены Рыбакиной во втором круге турнира ATP-500 в Токио

В ночь с 20 на 21 октября мск в столице Японии Токио завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-500, в котором встретились 22-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес и 54-я в мировом рейтинге Мария Саккари из Греции. Встреча закончилась победой Фернандес в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Фернандес дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Саккари выполнила один эйс при отсутствии двойных ошибок и выиграла 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных за матч.

Во втором круге турнира в Токио Лейла Фернандес сыграет с седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан (второй посев).