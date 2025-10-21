Определилась соперница Елены Рыбакиной во втором круге турнира ATP-500 в Токио
Поделиться
В ночь с 20 на 21 октября мск в столице Японии Токио завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-500, в котором встретились 22-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес и 54-я в мировом рейтинге Мария Саккари из Греции. Встреча закончилась победой Фернандес в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:4.
Токио (ж). 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 04:40 МСК
22
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
54
Мария Саккари
М. Саккари
Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Фернандес дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Саккари выполнила один эйс при отсутствии двойных ошибок и выиграла 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных за матч.
Во втором круге турнира в Токио Лейла Фернандес сыграет с седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан (второй посев).
Комментарии
- 21 октября 2025
-
07:57
-
06:51
-
05:55
-
01:02
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:18
-
00:13
-
00:05
- 20 октября 2025
-
23:55
-
23:47
-
23:43
-
23:33
-
23:25
-
23:15
-
23:10
-
22:55
-
22:47
-
22:32
-
21:58
-
21:55
-
21:48
-
21:32
-
21:30
-
20:28
-
20:10
-
20:02
-
19:52
-
19:43
-
19:25
-
19:04
-
19:01
-
18:51
-
18:44