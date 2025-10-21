Шнайдер разгромила Ястремскую, новый тренер «Ноттингем Форест». Главное к утру

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер разгромила украинку Даяну Ястремскую на старте хардового турнира категории WTA-500 в Токио, Фабрицио Романо сообщил, что новым тренером «Ноттингем Форест» станет Шон Дайч, московский ЦСКА обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня