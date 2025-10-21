Шнайдер разгромила Ястремскую, новый тренер «Ноттингем Форест». Главное к утру
19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер разгромила украинку Даяну Ястремскую на старте хардового турнира категории WTA-500 в Токио, Фабрицио Романо сообщил, что новым тренером «Ноттингем Форест» станет Шон Дайч, московский ЦСКА обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Диана Шнайдер разгромила Даяну Ястремскую и вышла во второй круг «пятисотника» в Токио.
- Фабрицио Романо сообщил имя нового тренера «Ноттингем Форест» после увольнения Постекоглу.
- Дубль Спронга помог ЦСКА победить минское «Динамо».
- Стало известно, где может продолжить карьеру Матвей Сафонов в случае ухода из «ПСЖ».
- Голы Дорофеева и Барбашёва принесли «Вегасу» победу над «Каролиной».
- Карен Хачанов проиграл Таллону Грикспору на старте турнира ATP-500 в Вене.
- Панарин обошёл Ковальчука в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ.
- Шайбы Юрова и Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Рейнджерс». У Панарина — гол.
- Павел Дорофеев догнал по заброшенным шайбам лидера гонки снайперов НХЛ.
- «Мьельбю» впервые в истории стал чемпионом Швеции.
- «Локомотив» одержал третью победу подряд, обыграв московское «Динамо».
