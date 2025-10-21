Скидки
21 октября главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, футбольные трансферы, НХЛ, КХЛ

Шнайдер разгромила Ястремскую, новый тренер «Ноттингем Форест». Главное к утру
19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер разгромила украинку Даяну Ястремскую на старте хардового турнира категории WTA-500 в Токио, Фабрицио Романо сообщил, что новым тренером «Ноттингем Форест» станет Шон Дайч, московский ЦСКА обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Диана Шнайдер разгромила Даяну Ястремскую и вышла во второй круг «пятисотника» в Токио.
  2. Фабрицио Романо сообщил имя нового тренера «Ноттингем Форест» после увольнения Постекоглу.
  3. Дубль Спронга помог ЦСКА победить минское «Динамо».
  4. Стало известно, где может продолжить карьеру Матвей Сафонов в случае ухода из «ПСЖ».
  5. Голы Дорофеева и Барбашёва принесли «Вегасу» победу над «Каролиной».
  6. Карен Хачанов проиграл Таллону Грикспору на старте турнира ATP-500 в Вене.
  7. Панарин обошёл Ковальчука в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ.
  8. Шайбы Юрова и Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Рейнджерс». У Панарина — гол.
  9. Павел Дорофеев догнал по заброшенным шайбам лидера гонки снайперов НХЛ.
  10. «Мьельбю» впервые в истории стал чемпионом Швеции.
  11. «Локомотив» одержал третью победу подряд, обыграв московское «Динамо».

Главные новости дня

Результаты матчей НХЛ на 21 октября 2025 года
