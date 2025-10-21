Скидки
Главная Теннис Новости

Алина Чараева — Жаклин Кристиан, результат матча 21 октября, счёт 0:2, 1-й круг WTA-500 в Токио

Алина Чараева проиграла Жаклин Кристиан в первом круге «пятисотника» в Токио
Комментарии

В ночь с 20 на 21 октября мск в столице Японии Токио завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-500, в котором встретились 150-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева и 42-я в мировом рейтинге Жаклин Кристиан из Румынии. Встреча закончилась победой Кристиан в двух партиях — 6:2, 6:3.

Токио (ж). 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 06:05 МСК
Алина Чараева
150
Россия
Алина Чараева
А. Чараева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Жаклин Кристиан
42
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
