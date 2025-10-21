Алина Чараева проиграла Жаклин Кристиан в первом круге «пятисотника» в Токио

В ночь с 20 на 21 октября мск в столице Японии Токио завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-500, в котором встретились 150-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева и 42-я в мировом рейтинге Жаклин Кристиан из Румынии. Встреча закончилась победой Кристиан в двух партиях — 6:2, 6:3.