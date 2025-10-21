Алина Чараева проиграла Жаклин Кристиан в первом круге «пятисотника» в Токио
Поделиться
В ночь с 20 на 21 октября мск в столице Японии Токио завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-500, в котором встретились 150-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева и 42-я в мировом рейтинге Жаклин Кристиан из Румынии. Встреча закончилась победой Кристиан в двух партиях — 6:2, 6:3.
Комментарии
- 21 октября 2025
-
07:57
-
06:51
-
05:55
-
01:02
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:18
-
00:13
-
00:05
- 20 октября 2025
-
23:55
-
23:47
-
23:43
-
23:33
-
23:25
-
23:15
-
23:10
-
22:55
-
22:47
-
22:32
-
21:58
-
21:55
-
21:48
-
21:32
-
21:30
-
20:28
-
20:10
-
20:02
-
19:52
-
19:43
-
19:25
-
19:04
-
19:01
-
18:51
-
18:44