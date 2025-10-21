Виктория Мбоко переиграла Бьянку Андрееску в первом круге «пятисотника» в Токио

В ночь с 20 на 21 октября мск в столице Японии Токио завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-500, в котором встретились две теннисистки, представляющие Канаду — 23-я ракетка мира Виктория Мбоко (девятый посев) и 172-я в мировом рейтинге Бьянка Андрееску. Встреча закончилась победой Мбоко в двух партиях — 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Мбоко один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Андрееску выполнила один эйс при двух двойных ошибках и выиграла свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

Во втором круге турнира в Токио Виктория Мбоко сыграет с 50-й ракеткой мира немецкой теннисисткой Евой Лис.