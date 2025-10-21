Турнир ATP-500 в Вене: расписание игрового дня 21 октября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 21 октября, состоятся матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в столице Австрии.

Теннис. ATP-500, Вена. Первый круг. 21 октября (время — московское):

14:30. Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Филипп Мисолич (Австрия).

16:00. Кэмерон Норри (Великобритания) — Андрей Рублёв (Россия).

17:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Николай Будков Кьер (Норвегия).

18:30. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Алекс Михельсен (США).

18:30. Лоренцо Музетти (Италия) — Стефанос Циципас (Греция).

21:15. Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Александр Зверев (Германия).

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.