Теннис

Турнир ATP-500 в Вене: расписание игрового дня 21 октября

Сегодня, 21 октября, состоятся матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в столице Австрии.

Теннис. ATP-500, Вена. Первый круг. 21 октября (время — московское):

  • 14:30. Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Филипп Мисолич (Австрия).
  • 16:00. Кэмерон Норри (Великобритания) — Андрей Рублёв (Россия).
  • 17:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Николай Будков Кьер (Норвегия).
  • 18:30. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Алекс Михельсен (США).
  • 18:30. Лоренцо Музетти (Италия) — Стефанос Циципас (Греция).
  • 21:15. Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Александр Зверев (Германия).

Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
