Турнир ATP-500 в Вене: расписание игрового дня 21 октября
Сегодня, 21 октября, состоятся матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в столице Австрии.
Теннис. ATP-500, Вена. Первый круг. 21 октября (время — московское):
- 14:30. Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Филипп Мисолич (Австрия).
- 16:00. Кэмерон Норри (Великобритания) — Андрей Рублёв (Россия).
- 17:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Николай Будков Кьер (Норвегия).
- 18:30. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Алекс Михельсен (США).
- 18:30. Лоренцо Музетти (Италия) — Стефанос Циципас (Греция).
- 21:15. Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Александр Зверев (Германия).
Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2024 года он обыграл россиянина Карена Хачанова.
