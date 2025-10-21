Полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2025 Лоис Буассон завершила сезон-2025 из-за травмы

37-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон объявила о досрочном завершении сезона из-за травмы. У спортсменки разрыв четырёхглавой мышцы левого бедра.

«После разговора с моей командой и медицинским персоналом мы приняли решение завершить мой 2025 год. Я немного отдохну, а затем быстро вернусь к тренировкам, чтобы стать сильнее в 2026 году. Скоро увидимся!» — написала Буассон на личной странице в социальных сетях.

В текущем сезоне Буассон сенсационно дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв по пути таких именитых теннисисток, как американка Джессика Пегула и россиянка Мирра Андреева. Позднее Буассон выиграла свой дебютный титул WTA на турнире в немецком Гамбурге.