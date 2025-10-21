Капитан сборной Казахстана оценил победу Даниила Медведева на турнире в Алма-Ате

Капитан сборной Казахстана в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг Юрий Щукин высказался о победе российского теннисиста Даниила Медведева на турнире в Алма-Ате (Казахстан).

— Юрий, как вам итоги турнира в Алма-Ате?

— Очень крутой финал получился, потому что такие именитые и интересные игроки встретились. Я очень рад, что Даниил выиграл, потому что его практически весь стадион поддерживал. Думаю, для всех получился интересный трёхсетовый матч.

— Насколько важно для турнира, что в финале играл теннисист такого уровня?

— Ну, конечно, это очень много значит, потому что Даниил — бывшая первая ракетка мира, и для Казахстана такие игроки всегда вызывают повышенное внимание. Мы с большим удовольствием следим за ними и болеем тоже. Поэтому если такие игроки приезжают, то мы только радуемся. Получается, что наш турнир развивается, становится сильнее и ещё более узнаваемым, — сказал Щукин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову

