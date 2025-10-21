Алина Корнеева в трёх сетах уступила Юлии Путинцевой в первом круге турнира в Гуанчжоу

165-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). На старте соревнований она в упорном матче проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (76-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (2:6), 6:4, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 28 минут. За это время Корнеева выполнила четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Путинцевой ни одного эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге турнира в Гуанчжоу Юлия Путинцева сыграет с Эллой Зайдель из Германии.