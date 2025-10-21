Скидки
Алина Корнеева — Юлия Путинцева, результат матча 21 октября 2025, счёт 1:2, 1-й круг WTA 250 Гуанчжоу

Алина Корнеева в трёх сетах уступила Юлии Путинцевой в первом круге турнира в Гуанчжоу
Комментарии

165-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). На старте соревнований она в упорном матче проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (76-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (2:6), 6:4, 4:6.

Гуанчжоу. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 07:30 МСК
Алина Корнеева
165
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 4
7 7 		4 6
         
Юлия Путинцева
76
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Матч продолжался 2 часа 28 минут. За это время Корнеева выполнила четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Путинцевой ни одного эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге турнира в Гуанчжоу Юлия Путинцева сыграет с Эллой Зайдель из Германии.

Календарь турнира в Гуанчжоу
Сетка турнира в Гуанчжоу
Новости. Теннис
