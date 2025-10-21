«Огромная пощёчина итальянскому спорту». Пьетранджели — об отказе Синнера от Кубка Дэвиса

Победитель двух турниров «Большого шлема», бывший итальянский теннисист 91-летний Никола Пьетранджели раскритиковал Янника Синнера за отказ участвовать в финальном раунде Кубка Дэвиса — 2025.

«Это огромная пощёчина итальянскому спортивному миру. Я не понимаю, когда он говорит о трудном решении. Он же должен играть в теннис, а не воевать. Когда я участвовал в Кубке Дэвиса, мне очень хотелось сыграть, потому что цель спортсмена — носить футболку сборной Италии. Но, к сожалению, мы говорим о другой эпохе.

Надеюсь, он не уедет куда-нибудь ещё во время Кубка Дэвиса… Сегодня мир слишком полон денег. Они оставляют свои сердца в стороне…» — приводит слова Пьетранджели Spazio Tennis.