Теннис

Полина Кудерметова — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана, результат матча 21 октября 2025, счёт 1:2, 1-й круг WTA 250 Гуанчжоу

Полина Кудерметова проиграла 129-й ракетке мира в первом круге турнира WTA-250 в Гуанчжоу
Комментарии

75-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). На старте соревнований она потерпела поражение от француженки Тьянцоа Ракотоманга-Ражаны (129-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 1:6, 2:6.

Гуанчжоу. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 09:40 МСК
Полина Кудерметова
75
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 2
1 		6 6
         
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
129
Франция
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Т. Ракотоманга-Ражана

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Кудерметова выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Ракотоманга-Ражаны два эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Во втором круге турнира в Гуанчжоу француженка сыграет с победительницей матча Катажина Кава (Польша) — Кэти Волынец (США).

