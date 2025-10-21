Полина Кудерметова проиграла 129-й ракетке мира в первом круге турнира WTA-250 в Гуанчжоу
75-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). На старте соревнований она потерпела поражение от француженки Тьянцоа Ракотоманга-Ражаны (129-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 1:6, 2:6.
Гуанчжоу. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 09:40 МСК
75
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|2
|
|6
|6
129
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Т. Ракотоманга-Ражана
Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Кудерметова выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Ракотоманга-Ражаны два эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
Во втором круге турнира в Гуанчжоу француженка сыграет с победительницей матча Катажина Кава (Польша) — Кэти Волынец (США).
