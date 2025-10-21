Скидки
Теннис

«У неё огромный потенциал, мы все в неё верим». Юрий Щукин — о титуле Рыбакиной в Нинбо

Капитан сборной Казахстана в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг Юрий Щукин прокомментировал победу Елены Рыбакиной в финале «пятисотника» в Нинбо.

«Мы очень рады, что у неё получилось выиграть титул. Потому что такой год у неё вышел непростой — то вверх, то вниз. У неё огромный потенциал, все это знают, мы все в неё верим. И хорошо, что у неё получилось выиграть, потому что они с Александровой сейчас обе на ходу, обе входят в топ-10. К тому же Елена продолжает борьбу за попадание на Итоговую восьмёрку — там уже не так далеко Мирра Андреева. Так что каждый матч для Рыбакиной сейчас на вес золота.

Ей осталось теперь сыграть только один турнир, в Токио. А Мирра там не играет. Очень напряжённая гонка — борьба идёт очко в очко», — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Полная версия интервью выйдет на нашем сайте сегодня в 12:00 по московскому времени.

