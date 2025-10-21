«Идти от матча к матчу». Музетти — о настрое перед турниром в Вене

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (восьмая ракетка мира) поделился переживаниями насчёт конкуренции за попадание на Итоговый турнир ATP и рассказал о настрое на турнир категории ATP-500 в Вене.

«Дело в том, что это не очень удобная для меня ситуация — та, в которой я сейчас нахожусь. Хотя, очевидно, все парни, которые позади меня, должны играть хорошо, если хотят достичь моей позиции. К сожалению, я вижу, что почти у всех это получается (улыбается). Каждый раз они всё ближе и ближе, и это меня заставляет ощущать чрезмерное давление.

Что касается моего пути, то на последних турнирах всё было не очень хорошо, я не воспользовался хорошими шансами получить больше преимущества. Но мы сейчас тут, в Вене. Думаю лишь о том, как идти о матча к матчу. Не хочу потерять ни секунды времени в раздумьях об очках и месте в рейтинге, предпочитаю сконцентрироваться на играх.

В этом разговоре [на тему набранных очков] есть несколько действующих лиц, даже Хольгер Руне был втянут в тему заработанных баллов. К сожалению, все мы видели тяжёлую травму, которую он получил в Стокгольме, поэтому сейчас воспользуюсь моментом, чтобы пожелать ему скорейшего восстановления и удачи в будущем. Вот бы он вернулся более везучим! Если отдалиться от темы Хольгера Руне, то есть много других игроков, о которых мне нужно переживать», — приводит слова Музетти Punto de Break.

В первом круге турнира в Вене Музетти сыграет с греком Стефаносом Циципасом (25-я ракетка мира).