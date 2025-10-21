Плишкова раскритиковала Вондроушову за снятие с матча с Муховой в Токио. Маркета ответила

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова подвергла сомнению честность снятия 34-й ракетки мира Маркеты Вондроушовой с матча с 21-й ракеткой мира Каролиной Муховой на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). На прошлой неделе Вондроушова и Мухова играли в первом круге Нинбо (Китай) — победила Каролина.

«Я видела оба матча Каролины Муховой и Маркеты Вондроушовой, сыгранные в последние дни. Неприятно играть против одной и той же соперницы дважды подряд, просто не хочется. Они обе тренируются в Штванице, они подруги.

Особенно неприятно было Маркете. Она проиграла Каролине в Токио, Нинбо и даже важный матч в Индиан-Уэллсе. Сегодня, на мой взгляд, у Маркеты не было абсолютно никаких шансов, отдаю должное Каролине Муховой, она играла превосходно. И ещё раз, не по теме: извините, но, думаю, матч можно было доиграть. Может быть, Маркете было больно, но мне кажется, что она поняла, что у неё нет шансов, и снялась только поэтому. Вероятно, меня снова раскритикуют, давайте», — сказала Плишкова в подкасте Rackety Podcast.

Маркета ответила на эту претензию в соцсетях: «Любой, кто когда-либо играл с травмой, знает, что иногда просто невозможно продолжать. Я особенно остро это ощущаю после операции на плече. Не понимаю, почему тот, кто должен разбираться в этом лучше всех, ставит это под сомнение».