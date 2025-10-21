Скидки
Ник Кирьос: у Мпетчи Перрикара лучшая подача, которую я когда-либо видел

Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высоко оценил перспективы 33-й ракетки мира 22-летнего француза Джованни Мпетчи Перрикара.

«Думаю, он войдёт в десятку лучших. Это одно из моих впечатлений о нём. Думаю, у него лучшая подача, которую я когда-либо видел, поэтому я ожидаю от Мпетчи Перрикара многого», — приводит слова Кирьоса We love tennis.

Джованни Мпетчи Перрикар — один из самых мощно подающих игроков в современном теннисе. Ему принадлежит рекорд по скорости подачи на Уимблдоне — 246 км/ч. За карьеру француз выиграл два титула ATP, его лучшее место в рейтинге — 29-я позиция.

