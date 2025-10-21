Кафельников прокомментировал перспективу Медведева обойти его по количеству титулов

Олимпийский чемпион (2000) и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил перспективу Даниила Медведева обойти его по количеству завоёванных титулов среди россиян.

После победы на турнире в Алма-Ате Медведев повторил достижение Николая Давыденко по количеству выигранных трофеев в одиночном разряде. Оба теннисиста занимают третье место по этому показателю, имея в карьере по 21 титулу победителя турниров категории ATP.

«Мне, если честно, фиолетово. Ну если обгонит — на здоровье. Я об этом не думаю.

На этой и следующей неделе крупные турниры. Посмотрим, как Даниил там выступит. После этого можно будет делать выводы, что победа в Алма-Ате означала», — приводит слова Кафельникова ТАСС.