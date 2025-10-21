«Янник, мы тебя любим. А ты?» Итальянские СМИ раскритиковали отказ Синнера от Кубка Дэвиса

Несколько итальянских газет подвергли критике отказ четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера участвовать в финальном раунде Кубка Дэвиса — 2025.

La Gazzetta dello Sport: Отказ от Италии в Кубке Дэвиса вызывает обсуждение. Синнер, подумай ещё раз.

La Stampa: Италия, нет, спасибо. Дорогой Янник, мы тебя любим. А ты нас?

Италия является действующим победителем Кубка Дэвиса. Итальянцы во главе с Синнером выиграли два титула подряд. Ранее Янник сообщил о своём решении не играть на турнире в 2025 году из-за желания лучше подготовиться к сезону-2026.