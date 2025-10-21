Юрий Щукин рассказал, как перешёл из России в Казахстан

Капитан сборной Казахстана в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг Юрий Щукин рассказал, как он оказался в Казахстане

— Сейчас вы капитан сборной Казахстана в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, а когда-то выступали за Россию. Расскажите, как всё произошло.

— Когда я родился на Кавказе, до 13 лет тренировался в родном Кисловодске, а потом я переехал в Подмосковье к тренеру Вадиму Исааковичу Эпштейну. Он был главным тренером Московской области, и где-то до 18 лет я тренировался в Подмосковье и в Москве, в ЦСКА. Сначала мы тренировались в Жуковском, а потом, когда построили новую базу в Ступине, все сборные Московской области по разным возрастам переехали туда. А потом я уже уехал в Германию, где постоянно тренировался. И там мне уже помогал клуб, за который я играл. Вот так в частном порядке жил в Германии следующие 13 лет. И, получается, где-то в 27-28 лет я перешёл играть за Казахстан.

— У вас были тогда какие-то мысли о завершении карьеры?

— Нет. В принципе в 27 я ещё не думал о завершении, потому что у меня был такой, скажем, пиковый для меня момент в карьере. И в то время как раз мне сделал предложение Казахстан. В России в то время была очень сильная сборная — Марат [Сафин], Дмитрий Турсунов, [Михаил] Южный, [Николай] Давыденко. Сборная была настолько укомплектованная и такие в ней были очень серьёзные игроки, так что мне просто посчастливилось, что Казахстан мне предложил играть, — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.