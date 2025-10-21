Анастасия Потапова опубликовала фотографии из Вены. Один из снимков — с Грикспором

52-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова разместила фотографии из Вены (Австрия). Снимки спортсменка разместила в своём телеграм-канале. На одном из них Анастасия позирует со своим молодым человеком Таллоном Грикспором из Нидерландов.

Фото: Из личного архива Потаповой

Грикспор и Потапова Фото: Из личного архива Потаповой

Фото: Из личного архива Потаповой

Фото: Из личного архива Потаповой

В нынешнем сезоне 24-летняя Анастасия Потапова выиграла один титул в одиночном разряде. Это случилось в феврале на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финале она победила итальянку Лючию Бронцетти. Титул в Румынии стал третьим в карьере Анастасии на уровне WTA.

Потапова досрочно завершила сезон-2025. Причиной этому стала травма кисти. Её последним турниром в этом году был Пекин (Китай), где она дошла до четвёртого круга.