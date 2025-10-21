Американка Софья Кенин обыграла японку Утидзиму в матче 1-го круга турнира в Токио
Поделиться
Американская теннисистка Софья Кенин (25-я ракетка мира) обыграла представительницу Японии Моюку Утидзиму (81-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории WTA-500, который проходит в Токио. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу Кенин. Соперницы провели на корте 1 час 10 минут.
Токио (ж). 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 11:10 МСК
81
Моюка Утидзима
М. Утидзима
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
25
Софья Кенин
С. Кенин
Во время матча Моюка Утидзима сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Софья Кенин сделала также одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.
В следующем круге Софья Кенин встретится с ещё одной представительницей Японии Ваканой Сонобэ.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 октября 2025
-
12:29
-
12:28
-
12:25
-
12:17
-
11:57
-
11:52
-
11:35
-
11:25
-
11:25
-
11:07
-
10:51
-
10:15
-
10:05
-
09:57
-
09:46
-
08:58
-
08:30
-
07:57
-
06:51
-
05:55
-
01:02
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:18
-
00:13
-
00:05
- 20 октября 2025
-
23:55
-
23:47
-
23:43
-
23:33
-
23:25
-
23:15
-
23:10
-
22:55