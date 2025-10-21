Скидки
Американка Софья Кенин обыграла японку Утидзиму в матче 1-го круга турнира в Токио

Американка Софья Кенин обыграла японку Утидзиму в матче 1-го круга турнира в Токио
Комментарии

Американская теннисистка Софья Кенин (25-я ракетка мира) обыграла представительницу Японии Моюку Утидзиму (81-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории WTA-500, который проходит в Токио. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу Кенин. Соперницы провели на корте 1 час 10 минут.

Токио (ж). 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 11:10 МСК
Моюка Утидзима
81
Япония
Моюка Утидзима
М. Утидзима
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Софья Кенин
25
США
Софья Кенин
С. Кенин

Во время матча Моюка Утидзима сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Софья Кенин сделала также одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Софья Кенин встретится с ещё одной представительницей Японии Ваканой Сонобэ.

Календарь турнира в Токио (ж)
Сетка турнира в Токио (ж)
