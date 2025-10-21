«Радует, что весь год играет и потихоньку набирает». Щукин — о сезоне Елены Рыбакиной

Капитан сборной Казахстана в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг Юрий Щукин прокомментировал ситуацию с нестабильным выступлением Елены Рыбакиной в последние годы.

— Вы сказали про сезон «вверх-вниз» для Елены. Как вы видите эту ситуацию для неё как тренер сборной? Тем более вы помогали ей и как тренер личный.

— Ну, скажем, если сравнивать с прошлым годом, конечно, этот сезон у неё идёт лучше. И учитывая то, что в прошлом году у неё был такой психологический провал и физические проблемы — то есть были травмы, то, конечно, радует то, что она весь год играет — играет и потихоньку набирает. И я надеюсь, что этот год придаст ей толчок к следующему. Потому что когда допускаешь такие большие паузы, не играешь полгода, то, конечно, очень трудно выступать на каком-то таком уровне, чтобы выигрывать «Большие шлемы». Но у неё мы видим всё равно огромный потенциал и верим, что это будет толчок для следующего, — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.