Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Радует, что весь год играет и потихоньку набирает». Щукин — о сезоне Елены Рыбакиной

«Радует, что весь год играет и потихоньку набирает». Щукин — о сезоне Елены Рыбакиной
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан сборной Казахстана в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг Юрий Щукин прокомментировал ситуацию с нестабильным выступлением Елены Рыбакиной в последние годы.

— Вы сказали про сезон «вверх-вниз» для Елены. Как вы видите эту ситуацию для неё как тренер сборной? Тем более вы помогали ей и как тренер личный.
— Ну, скажем, если сравнивать с прошлым годом, конечно, этот сезон у неё идёт лучше. И учитывая то, что в прошлом году у неё был такой психологический провал и физические проблемы — то есть были травмы, то, конечно, радует то, что она весь год играет — играет и потихоньку набирает. И я надеюсь, что этот год придаст ей толчок к следующему. Потому что когда допускаешь такие большие паузы, не играешь полгода, то, конечно, очень трудно выступать на каком-то таком уровне, чтобы выигрывать «Большие шлемы». Но у неё мы видим всё равно огромный потенциал и верим, что это будет толчок для следующего, — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Материалы по теме
«Каждый матч Рыбакиной сейчас на вес золота». Разговор с капитаном сборной Казахстана
Эксклюзив
«Каждый матч Рыбакиной сейчас на вес золота». Разговор с капитаном сборной Казахстана
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android