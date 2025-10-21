Камилла Рахимова: всегда проще накинуться на игрока после каждого проигрыша

103-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова поделилась мыслями о непростом окончании сезона, а также рассказала, как переживает поражения.

«Всегда проще накинуться на игрока после каждого проигрыша — рассуждать, что у него всё и везде не так, что вообще кому он там проигрывает… и всё в таком духе…

Но вы даже не представляете, как сложно потом собирать себя по частям после таких матчей, а особенно в конце сезона. Снова вставать, идти вперёд, пытаться, вытаскивать себя из этого эмоционального состояния — это огромный труд, усилие и преодоление себя…. Но я стараюсь и верю, что именно это самое главное.

Да, не всё складывается так, как хотелось бы. Но я точно знаю, что я делаю всё, что в моих силах, и что в какой-то момент всё это обязательно воздастся… Просто мысли вслух», — написала Рахимова в своём телеграм-канале.