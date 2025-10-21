Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-500 в Токио, 2025 год: результаты матчей 21 октября

Сегодня, 21 октября, в Токио (Япония) продолжился женский турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня турнира.

Теннис. WTA-500 в Токио (Япония), 1-й круг. Результаты матчей 21 октября:

Лейла Фернандес (Канада) — Мария Саккари (Греция) — 7:6, 6:4;

Диана Шнайдер (Россия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:3, 6:1;

Алина Чараева (Россия) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 2:6, 3:6;

Виктория Мбоко (Канада) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:3, 6:3;

Вакана Сонобэ (Япония) — Никола Бартунькова (Чехия) — 6:4, 6:3;

Моюка Утидзима (Япония) — Софья Кенин (США) — 1:6, 3:6.

Турнир в Токио проходит с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн.