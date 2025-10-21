Андрей Рублёв — Кэмерон Норри: онлайн-трансляция первого круга турнира в Вене — в 16:00

Сегодня, 21 октября, на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) пройдёт матч первого круга, где встретятся 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Великобритании Кэмерон Норри, который занимает 35-ю строчку мирового рейтинга.

Встреча начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Рублёва. Все предыдущие матчи также прошли на харде. Андрей победил в четвертьфинале Санкт-Петербурга-2020, в 1/8 финала US Open — 2022 и в первом круге Пекина-2023, а Норри взял верх в полуфинале Сан-Диего-2021 и в 1/8 финала Индиан-Уэллса-2023.