Андрей Рублёв — Кэмерон Норри: онлайн-трансляция первого круга турнира в Вене — в 16:00
Сегодня, 21 октября, на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) пройдёт матч первого круга, где встретятся 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Великобритании Кэмерон Норри, который занимает 35-ю строчку мирового рейтинга.
Вена. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 16:00 МСК
35
Кэмерон Норри
К. Норри
Не начался
|1
|2
|3
|
|
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Встреча начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Рублёва. Все предыдущие матчи также прошли на харде. Андрей победил в четвертьфинале Санкт-Петербурга-2020, в 1/8 финала US Open — 2022 и в первом круге Пекина-2023, а Норри взял верх в полуфинале Сан-Диего-2021 и в 1/8 финала Индиан-Уэллса-2023.
