«Казахстан мне всё полностью обеспечил». Щукин — о переходе из России

Капитан сборной Казахстана в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг Юрий Щукин ответил на вопрос, жалел ли о переходе из России в Казахстан.

— За всё время не пожалели ни разу, что такой шаг сделали?

— Нет, не пожалел, потому что Казахстан мне полностью всё обеспечил. Всё, что они обещали, как и другим игрокам, они всегда стараются выполнить. Вы сами видите, как турнир Almaty Open проходит. Я не думаю, что кто-то жалуется по этому поводу из игроков, которые перешли играть за Казахстан. Причём здесь идёт работа не только для профессионалов, но и по всем остальным направлениям. Строятся новые клубы, стелятся новые корты, инфраструктура улучшается — по всем направлениям развивается теннис. В Казахстане уже проходят такие большие турниры.

Помимо Almaty Open, это и чемпионат Азии среди юниоров, и азиатские этапы, и так далее. Также проходят различные конференции и обучение тренеров, что немаловажно — чтобы шёл обмен опытом и между собой, и от приглашаемых специалистов. Как раз в последние два дня в новом теннисном центре, который открылся буквально в пяти минутах езды отсюда, у нас проходила конференция по фитнесу. Одни из самых известных тренеров приезжали и проводили обучение для наших тренеров, — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.