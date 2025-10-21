Стаббс — о Джоковиче: нет никаких причин, по которым ему надо продолжать играть

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о продолжении карьеры 24-кратным чемпионом мэйджоров сербом Новаком Джоковичем в 38 лет.

«Он не пытается выиграть ещё один «Мастерс» или «пятисотник». У него и так уже есть все рекорды. Нет никаких причин, по которым ему надо продолжать играть», — приводит слова Стаббс TNT Sports.

В нынешнем сезоне Новак Джокович дошёл до полуфиналов на всех четырёх турнирах «Большого шлема». Он выиграл грунтовый турнир ATP-250 в Женеве (Швейцария), завоевав свой 100-й титул в профессиональной карьере.