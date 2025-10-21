Скидки
Теннис

Щукин рассказал о развитии и нынешнем состоянии мужской команды Казахстана

Щукин рассказал о развитии и нынешнем состоянии мужской команды Казахстана
Капитан сборной Казахстана в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг Юрий Щукин рассказал, как развивалась мужская команда, кто был лидером раньше и как обстоят дела сейчас.

— Россия играла с Казахстаном на Кубке Дэвиса морозной осенью 2016 года в Москве в рамках плей-офф Мировой группы. Как потом развивалась турнирная судьба сборной Казахстана?
— До этого мы уже играли в Мировой группе несколько лет. А после того матча с Россией мы вскоре снова квалифицировались в Мировую группу и играли в Мадриде, когда турнир поменял формат.

Первые пару лет он был в Испании, а потом групповую часть перенесли в Великобританию. Мы во всех этих розыгрышах участвовали. Считаю, показали относительно стабильный и хороший результат. Не проходили слишком далеко по сетке, конечно, но в целом показывали хороший теннис.

— Кто был мотором сборной все эти годы и как сейчас она выглядит?
— Ну, в разные годы было по-разному. Изначально, когда только команда формировалась, Миша Кукушкин и Андрей Голубев были на лидирующих позициях. Одно время выделялись Саша Недовесов, тот же Женя Королёв. Но он не так много отыграл, потому что его замучили травмы, и в итоге он закончил. Но Миша Кукушкин и Андрей Голубев были лидерами много лет.

Потом у нас появился Александр Бублик. Он и по рейтингу перешёл на лидирующие позиции, и плюс эти ребята, которые были первопроходцами, потихоньку стали готовиться к завершению карьеры. И сейчас, вы сами знаете, Александр у нас первый номер, входит в топ-20 мира.

Однако, помимо него, ещё у нас очень хорошая, сильная команда — это Саша Шевченко, Тимофей Скатов. Ещё у нас есть несколько ребят, которые на подходе. Они очень хорошо играют сейчас на юниорских турнирах — Амир Омарханов, Зангар Нурланулы и Дамир Жалгасбай. У нас отличная молодёжь подрастает. Мы надеемся на них в будущем, — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

