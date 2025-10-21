Анастасия Захарова проиграла Чжан Шуай в первом круге турнира WTA-250 в Гуанчжоу

84-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). В первом круге она проиграла китаянке Чжан Шуай (122-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 1:6.

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. За это время Захарова не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Шуай два эйса, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге турнира в Гуанчжоу Чжан Шуай сыграет со словенской теннисисткой Вероникой Эрьявец. Ранее турнир в Китае покинули две российские теннисистки — Полина Кудерметова и Алина Корнеева.