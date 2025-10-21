Скидки
«Сможет исправить ситуацию». Щукин — о снятии Бублика по ходу матча с Южной Кореей

Аудио-версия:
Комментарии

Капитан сборной Казахстана в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг Юрий Щукин прокомментировал отказ Александра Бублика продолжить матч в Кубке Дэвиса с Южной Кореей из-за травмы.

— Слышал недовольные отклики болельщиков, что Александр Бублик снялся по ходу матча с Южной Кореей и команда в итоге проиграла. А он же входит в топ-20, и люди надеются на его победы.
— Да, есть такой нелёгкий момент. Но, сами знаете, в профессиональном спорте бывают неожиданности, потому что каждую неделю ты играешь на высоком уровне, и, конечно, трудно своё тело иногда контролировать. Никто не застрахован, и получается, что такие моменты, к сожалению, случаются в ответственных матчах, когда ему приходится играть за сборную. Мы все надеемся, что в следующем матче он сможет исправить ситуацию и поможет сборной, — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

