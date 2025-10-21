Скидки
Младший брат Алькараса рассказал об одном из советов, который получил от Карлоса

Комментарии

Младший брат первой ракетки мира Карлоса Алькараса Хайме Алькарас, который также занимается теннисом, рассказал, какой совет из тех, что ему давал брат, считает одним из самых ценных.

— Какой совет тебе обычно даёт твой брат?
— Мой брат Карлос даёт мне важные советы — например, о важности того, как ты ведёшь себя вне корта: если ты на турнире, то не можешь сыграть в футбол или пойти на ещё какие-то рискованные поступки, так как можешь травмироваться и из-за этого пропустить соревнования, — рассказал Алькарас-младший в одном из видео, опубликованном в соцсети.

14-летний Хайме Алькарас тренируется под руководством Рамона Абенсы Санчеса и является одним из наиболее перспективных теннисистов-юниоров в Испании.

