Райлли Опелка обыграл аргентинца Баэса в первом круге турнира в Базеле

Американский теннисист Райлли Опелка (62-я ракетка мира) одолел представителя Аргентины Себастьяна Баэса (43-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории ATP-500 в швейцарском Базеле. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Опелки. Соперники провели на корте 1 час 12 минут.

Во время встречи Себастьян Баэс не сделал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Райлли Опелка сделал 17 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Опелка сразится с победителем матча между представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом и чехом Иржи Легечкой.