Райлли Опелка обыграл аргентинца Баэса в первом круге турнира в Базеле
Американский теннисист Райлли Опелка (62-я ракетка мира) одолел представителя Аргентины Себастьяна Баэса (43-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории ATP-500 в швейцарском Базеле. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Опелки. Соперники провели на корте 1 час 12 минут.
Базель. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 13:05 МСК
43
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
62
Райлли Опелка
Р. Опелка
Во время встречи Себастьян Баэс не сделал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Райлли Опелка сделал 17 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из семи.
В следующем круге Опелка сразится с победителем матча между представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом и чехом Иржи Легечкой.
Комментарии
