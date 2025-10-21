Скидки
Райлли Опелка обыграл аргентинца Баэса в первом круге турнира в Базеле

Райлли Опелка обыграл аргентинца Баэса в первом круге турнира в Базеле
Комментарии

Американский теннисист Райлли Опелка (62-я ракетка мира) одолел представителя Аргентины Себастьяна Баэса (43-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории ATP-500 в швейцарском Базеле. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Опелки. Соперники провели на корте 1 час 12 минут.

Базель. 1-й круг
21 октября 2025, вторник. 13:05 МСК
Себастьян Баэс
43
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Райлли Опелка
62
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Во время встречи Себастьян Баэс не сделал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Райлли Опелка сделал 17 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Опелка сразится с победителем матча между представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом и чехом Иржи Легечкой.

