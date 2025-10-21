Скидки
«Были шансы на победу». Щукин — о матче женской команды Казахстана против американок

Аудио-версия:
Капитан сборной Казахстана в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг Юрий Щукин рассказал, как женская команда провела последний матч в 1/4 финала с американками.

— Как дела у женской команды?
— Мы только что играли в Китае в финальной пульке, и нам там буквально чуть-чуть не хватило до победы [в 1/4 финала с США] — реально не повезло. У нас первый матч Юля Путинцева проиграла Эмме Наварро с двух матчболов, потом Лена [Рыбакина] выиграла свой матч у Джессики Пегулы. Счёт стал 1-1. А пару мы потом проиграли тоже в очень напряжённом матче.

Я считаю, что сборная США — одна из самых сильных в данный момент команд. У них не приехала Кори Гауфф. Есть ещё теннисистки в топ-10 — Аманда Анисимова и Мэдисон Киз.

У них три состава можно собрать легко, и в данный момент это одна из самых сильных команд во всём мире. Но и с такой командой они проиграли потом в финале итальянкам. Считаю, в целом мы очень хороший матч против них сыграли, причём на равных, и у нас были шансы на победу, — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

