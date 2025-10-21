Скидки
Рууд объяснил, почему Алькарасу и Синнеру легче справляться с напряжённым календарём

11-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд считает, что двум лидерам рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Яннику Синнеру проще справляться с напряжённым расписанием турниров ATP.

«Календарь очень длинный, поэтому невероятно сложно переходить с одного турнира на другой, практически не имея времени осмыслить произошедшее. Мы работаем на пределе своих физических и моральных сил. Я считаю, что в моём случае было крайне важно сделать перерыв летом. Именно это позволяет мне сейчас быть в хорошей форме.

Карлос и Янник, возможно, сыграли больше 70 матчей в этом году, но, думаю, остальным из нас сложнее, потому что мы выигрываем не так много, как они. А восстанавливаться после поражений каждую неделю — это испытание», — приводит слова Рууда Tennis World USA.

