Ник Кирьос: Зверев или Медведев выиграют турнир «Большого шлема» в 2026 году

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос о своём смелом предсказании на победителей турниров «Большого шлема» в 2026 году.

«Зверев или Медведев выиграют турнир «Большого шлема» в 2026 году. Думаю, эти двое будут голодны до побед. Синнер и Алькарас, конечно, настоящие титаны. Но, думаю, Медведеву и Звереву уже надоело, что они выигрывают все турниры «Большого шлема». Так что, возможно, кто-то из них», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.

В 2024 и 2025 годах все турниры «Большого шлема» выиграли испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер — оба завоевали по четыре кубка мэйджоров.