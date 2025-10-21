«Хорошо, когда есть такая интрига». Щукин — о конкуренции в мировом женском теннисе

Капитан сборной Казахстана в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг Юрий Щукин прокомментировал ситуацию в современном женском теннисе.

— Как вы относитесь к ситуации, что сейчас в женском туре около двух десятков теннисисток способны выиграть «Шлем»? Это и Соболенко, и Швёнтек, и Рыбакина, и упомянутые американки, и многие другие.

— Да, сейчас в женском теннисе нет такого лидера, какой раньше была Серена Уильямс, которая явно доминировала в туре. Наверное, это хорошо, когда есть такая интрига, что ты никогда не знаешь, кто же выиграет. Возможно, кому-то это не так нравится, что постоянно появляются какие-то новые чемпионки и нужно к ним привыкать. В этом есть и плюсы, и минусы.

Но в целом сейчас, наверное, в женском теннисе действительно есть шанс для многих девушек показать какие-то крутые результаты и, возможно, добиться победы на «Шлемах». Потому что когда появляются какие-то доминирующие звёзды, то остальным бывает это трудно сделать», — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.