«Стоят особняком». Щукин — о доминировании Алькараса и Синнера

Капитан сборной Казахстана в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг Юрий Щукин прокомментировал доминирование в мужском теннисе испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

— Да, как раз у мужчин сейчас обратная ситуация. Два человека, Синнер и Алькарас, два года подряд делят “Шлемы” пополам и никого вообще близко к этому не пропускают. Что это означает для других?
— Да, это немножко грустная история. Потому что, получается, они перехватили это лидерство у Джоковича, Федерера и Надаля. Эти двое сейчас действительно лидируют, играют на каком-то невероятном уровне, несмотря на то, что остальная десятка мира и даже двадцатка играет в сумасшедший теннис. Но эти два лидера всё равно даже на их фоне стоят особняком.

— Как их обыграть?
— Наверное, нужно как-то стремиться войти в их ритм — не знаю, допустим уловить их какой-то режим тренировок, понимание игры. Ведь если посмотреть по примеру Джоковича, то изначально Федерер и Надаль казались недосягаемыми, а Новак потом потихоньку догнал их. Потому что он начал тоже очень сильно углубляться во все эти детали. Все тогда узнали про его диету. Но там было и всё остальное — тренеры, фитнес, поменял команды.

И, наверное, ребятам, которые хотят играть на таком уровне, нужно чем-то жертвовать, чтобы полностью погрузиться в такое. Хотя я уверен, что все они выкладываются на 100% и даже больше. Но, наверное, этих усилий надо вкладывать ещё больше, если они хотят догнать именно таких игроков», — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

